Протечки, плохая вентиляция и горячая вода в унитазе: экскурсия по ЖК "Я – Романтик"

На берегу Финского залива со стороны Васильевского острова расположился жилой комплекс "Я - Романтик". Блестящие современные фасады многоэтажек привлекают внимание водителей, проезжающих мимо по ЗСД, жителей и гостей Северной столицы. На первый взгляд, это элитный квартал, который уже частично заселен. Впрочем, у дольщиков есть масса претензий к этому проекту.

Квартиры первой очереди в ЖК "Я – Романтик" должны были сдать к 28 марта 2017 года. По словам дольщиков, застройщик не успел подготовить объект вовремя, и жилой комплекс до сих пор находится не в лучшем виде. Однако для того, чтобы избежать неустойки, компания, по предположениям жильцов, решила, что им будет достаточно и хлипкого ремонта. Ведь главное, что есть крыша над головой. И совсем не имеет значение отсутствие воды, вентиляции, пожарной безопасности, паркинга, электричества и многих других жизненно необходимых коммуникаций.

По словам клиентов Seven Suns их банально шантажируют: требуют подписать документы о сдаче жилья "задним числом". В противном случае людям не выдают ключи от квартир и мучают другими бюрократическими препонами.

Любопытно, что застройщик умудрился сдать уже более двух тысяч квартир. В планах построить еще столько же. А это при условии, что в настоящее время некоторые корпуса "Я – Романтик" не стоят на кадастровом учете. Получается, что их по бумагам в принципе не существует, а на месте жилого комплекса идет стройка. По мнению дольщиков, из-за данного обстоятельства могут возникнуть сложности с вызовом спасательных служб или полиции. Но это, по сравнению, скажем, с неподключенной системой пожарной безопасности, просто мелочи.

Ко всем неудобствам, по словам жильцов, добавляется и крайне странное размещение в квартирах розеток, выключателей, душевых. Инициативные дольщики уже создали несколько страничек в соцсетях, где они делятся фотографиями собственных квартир.

Евгений Кузнецов, дольщик "Я – Романтик", отмечает, что люди, живущие в данном комплексе, каждый день испытывают какие-то коммунальные катаклизмы.

В подтверждение его словам, Виктор Савиных, заявляет, что в его квартире уже неделю нет света: "Застройщик постоянно перекладывает ответственность на управляющую компанию, управляющая компания, говорит, что они не приняли дом, поэтому пока делать ничего не собирается. Крайнего не найти. Я обращался к электрику, который пришел и сказал, что его силами здесь ничего не устранить, нужна компания, которая устанавливала счетчики".

И это не единственная проблема. В подвале, в котором оборудован паркинг и кладовки, протекают трубы и постоянно образуются лужи. Кроме того, заехать на подземную стоянку невозможно, поскольку перед пешеходной зоной дома стоит шлагбаум, а другой дороги еще не построено.

Также, по словам Вячеслава Ярмина, в большинстве корпусов очень плохо работает вентиляция. "Отток воздуха осуществляется за счет вентиляции, а приток за счет окон, дверей, любых щелей, которые есть в доме. – рассказывает молодой человек. – А вот если у вас нет циркуляции воздуха, тогда образуется большая влажность, как следствие, возможен грибок. А это опасно для здоровья".

И самое обидное, по словам дольщиков, что компания-застройщик никак не реагирует на данные проблемы, поэтому инициативной группе приходится выходить на импровизированные митинги и требовать от фирмы выполнения своих обязанностей. Последняя такая акция прошла 19 апреля: петербуржцы мирно пришли в офис Seven Suns с документально оформленными жалобами. Однако представители фирмы не вышли на переговоры и даже пригласили полицию, чтобы избавиться от докучливых клиентов.

Фотографии: инстаграм, iaromantik

Видео: Анастасия Усцова, Андрей Жухевич





