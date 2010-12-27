ЖК "Леонтьевский Мыс" введен в эксплуатацию

На Ждановской улице введен в эксплатацию жилой комплекс общей площадью в 126.1 тысяч квадратных метров.

Строительство крупного элитного жилого комплекса "Леонтьевский Мыс" на Петроградке окончательно завершено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было подписано еще в минувшую пятницу, 17 февраля. Кстати, к этому моменту было реализовано уже 80% квартир: судя по всему, в ближайшее время новые обитатели элитного ЖК начнут заселяться в свои новые жилища по адресу Ждановская улица, дом 45. Здесь их ждут сразу несколько популярных форматов жилья VIP-класса, такие как двухуровневые квартиры, квартиры с собственным лифтом и пентхаусы. Дизайн самих помещений и всего жилого комплекса спроектировал известный архитектор Филипп Старк.

Одной из главных изюминок "Леонтьевского Мыса" является его расположение. Крупное разноуровневое здание находится на мысу между Петровским и Крестовским островами, жителям жилого комплекса открывается вид на Малую Невку и Ждановку. На территории самого "Леонтьевского Мыса" находятся подземный паркинг, детский сад, спортивный комплекс и пространство для офисов. Жилая площадь пространства при этом составляет 61.2 тыс кв. м. от общей площади в 126.1 тыс кв. м.