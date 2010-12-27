Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
ЖКС заплатило 100 000 за состояние Дома Савина на Петроградке
Сегодня, 11:50
0
Butenko
420

ЖКС заплатило 100 000 за состояние Дома Савина на Петроградке

0
 
 

В Петербурге крупное ЖКС оштрафовали за плохое состояние исторического здания в Петроградском районе.

КГИОП добился штрафа для ЖКС №2, который отвечает за состояние "Дома Савина" на пересечении Съезжинской и Большой Пушкарской улиц. Градозащитники уличили коммунальщиков в том, что они плохо следят за историческим объектом. Экспертиза установила частичное разрушение балконов шестиэтажного здания. Кроме того, местные жители жалуются на "шелушение фасада" объекта. Люди боятся, что куски краски, камня и штукатурки в любой момент могут обвалиться им на головы.
 
В итоге суд приговорил ЖКС №2 к выплате штрафа в размере 100 000 рублей. Сначала организация не торопилась с выплатой задолженности, но после предупреждения о двухкратном увеличении штрафных санкций, деньги были переведены государству.
 
Отметим, что дом А.С. Савина был построен на Петроградке в начале 20-го века. Он представляет собой яркий, но не типичный образец архитектуры модерна. С 2001 года объект включен в список исторических зданий, представляющих особую ценность. Ранее мы писали, что в усадьбе Игеля на Каменноостровском проспекте поселились бомжи-экскурсоводы.
 
 
 
Показать на карте
Теги: дом савина в петербурге , новости петербурга
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5