ЖКС заплатило 100 000 за состояние Дома Савина на Петроградке

В Петербурге крупное ЖКС оштрафовали за плохое состояние исторического здания в Петроградском районе.

КГИОП добился штрафа для ЖКС №2, который отвечает за состояние "Дома Савина" на пересечении Съезжинской и Большой Пушкарской улиц. Градозащитники уличили коммунальщиков в том, что они плохо следят за историческим объектом. Экспертиза установила частичное разрушение балконов шестиэтажного здания. Кроме того, местные жители жалуются на "шелушение фасада" объекта. Люди боятся, что куски краски, камня и штукатурки в любой момент могут обвалиться им на головы.

В итоге суд приговорил ЖКС №2 к выплате штрафа в размере 100 000 рублей. Сначала организация не торопилась с выплатой задолженности, но после предупреждения о двухкратном увеличении штрафных санкций, деньги были переведены государству.