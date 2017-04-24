Конфуз в эфире: зевок журналистки прервал прогноз погоды

В сети появилось смешное видео из США: репортер Диди Сан, которая готовилась к прямому эфиру, зевнула на всю страну. Ее коллега по цеху не смог сдержать смех.

В минувший четверг, 20 апреля, в сети появилось любопытное видео: американская журналистка зевнула в прямом эфире. Инцидент произошел в США. Судя по всему, кто-то нечаянно нажал не ту кнопку и пустил сонную девушку в эфир прогноза погоды. Впрочем, коллега Диди воспринял вторжение в свою программу с шуткой, равно как и сама Сан. Позже она выложила запись своего конфуза на странице в "Facebook" и прокомментировала его так: "Кто-то случайно поймал мой зевок! И да, Росс, я немного устала!".

На кадрах можно заметить, как молодой мужчина ведет свой прогноз и рассказывает о предстоящей погоде. Неожиданно на несколько секунд вместо карты со штатами появляется зевающая журналистка. Надо сказать, что забавный ролик посмотрели уже 23 тысячи человек.

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Видео:фэйсбук, Deedee Sun