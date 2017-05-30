Зеленый марафон Сбербанка собрал в Парке 300-летия более 21 тысячи человек

В этом году Зеленый марафон Сбербанка впервые включили в официальную программу празднования дня города, и к большому спортивному празднику присоединился Велопарад. Его участники – а это около 15 тысяч человек также – финишировали у парка 300-летия.

В это воскресенье, 28 мая, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга прошел праздник спорта и здорового образа жизни "Зеленый марафон Сбербанка". Корреспонденты Piter.TV с 10 утра дежурили в месте проведения забега, а также наблюдали за происходящим у друзей-велосипедистов на "Большом Велопараде". Напомним, что в этом году поклонники двухколесного транспорта финишировали у главной сцены "Зеленого марафона". Вместе с 15-тысячной колонной велосипедистов общее число участников "Зеленого марафона" превысило 21 тысячу человек. В эту цифру входят примерно 4 тысячи бегунов и гости праздника из числа болельщиков и любопытных зрителей.

Как удалось выяснить журналистам Piter.TV, многие участники забега выходят на дистанцию "Зеленого марафона" уже не в первый раз. Среди "постоянных марафонцев" оказалась и семья Трапезниковых.

"И в том году участвовали, и в этом участвуем обязательно. Вот Соня год назад заняла третье место. Среди детей. В этом году надеемся улучшить результат", - рассказывает нам Елена Трапезникова.

А ее дочка Соня удивляется своей прошлогодней победе. По ее словам, она не верила даже в возможность побороться за место в первой десятке. Но в итоге девочка оказалась на пьедестале почета среди своих сверстников.

В этом году юные бегуны вышли на старт "Зеленого марафона" первыми. Самых маленьких гостей праздника ждала дистанция в 42 метра, а ребята постарше преодолели сразу 420 метров. Лучшие спортсмены получили заслуженные призы от Сбербакна и города детских профессий "Кидбург". Вслед за этим у главной сцены "Зеленого марафона" началась общая разминка. Петербуржцы могли заняться зарядкой при помощи опытных фитнес-инструкторов или потренироваться по своей программе: площадкой для этого стала вся территория парка. Кроме того, в специальных игровых зонах любой желающий мог попрыгать на скакалке, ответить на вопросы спортивной викторины и померяться силой с соперниками в других здоровых развлечениях.

Сам забег стартовал в 12 часов: на дистанцию вышли более 4 тысяч человек. Среди них оказались не только жители Петербурга, но еще и гости из соседних регионов. Об этом собравшимся рассказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо. Он, кстати, тоже присоединился к забегу, выйдя на старт одним из первых. Общее же число участников от Сбербанка в "Зеленом марафоне" перевалило за сотню.

"Уже 6 лет проводится "Зеленый марафон" по всей стране. В этом году участвуют 54 города, в том числе города Белоруссии и Казахстана. Помимо петербуржцев здесь будут принимать участие жители Ленинградской области, Великого Новгорода и Пскова", - заявил Виктор Вентимилла Алонсо.

Итак, в 12 часов марафон стартовал: трасса пролегала по хитрому маршруту вокруг Парка 300-летия. Лучшие бегуны появились на финишной прямой уже через 13-14 минут после старта. Основная группа марафона уложилась в 20 минут, впрочем, нашлись и те, кто решил преодолеть 4.2 километра исключительно ради собственного удовольствия. Они неспешно добегали до финиша в течение получаса после старта, доказывая, что участие действительно значит не меньше, чем победа.

После забега и церемонии награждения участники маарфона не спешили расходиться. Их ждало еще много интересного: концерт, танцевальная программа, флеш-моб "314 воздушных змеев", а также встреча колонны с "Большого Велопарада". Так что с окончанием официальной программы "Зеленый марафон" не закончился: многие спортсмены остались на берегу Финского залива до самого вечера.