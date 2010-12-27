Здание торгового университета в Донецке обрушилось из-за ливня

Частичное обрушение учебного корпуса национального университета экономики и торговли произошло из-за дождя

В ДНР озвучили предварительные данные о причинах обрушения здания Донецкого национального университета экономики и торговли. По данным министра чрезвычайных ситуаций республики Алексея Кострубицкого, главной версией рассматривается взрыв. Ранее спасатели выдвигали версию подмыва опорных конструкций. После заключения экспертов будет более подробная информация.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадала женщина, работавшая в здании сторожем. Она госпитализирована. Сейчас на месте работают 80 спасателей.

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