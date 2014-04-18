Здание Биржи трещит по швам: уже начали реставрировать строение

Архитектурный ансамбль на стрелке Васильевского острова находится в предаварийном состоянии. Уже начались ремонтные работы. Жители и гости Северной столицы смогут посетить Биржу после 2019 года.

Недавно стало известно, что Здание Биржи в прямом смысле трещит по швам: строение накренилось, штукатурка посыпалась, появились трещины. В данный момент уже начались ремонтные работы: укрепляют фундамент. После того, как решится вопрос с основанием здания, можно будет утверждать реставрационный проект, а затем и открытие Музея геральдики и Зала церемоний не за горами. Впрочем, не стоит ожидать быстрого завершения работ. По планам, первые посетители смогут зайти в здание Биржи не раньше, чем через 2 года. Однако, все это также зависит и от общей стоимости работ. Вероятно, придется разориться минимум на 1, 6 млрд. рублей.

Восстанавливать архитектурный ансамбль будут в три этапа: во-первых, укрепят фундамент, во-вторых, ремонт коснется кровли, коммуникаций и внутренней отделки, в-третьих, начнется размещение экспозиции. Предположительно, открытие музея состоится в 2019 году.

Ранее мы сообщали, что после 21-летней реставрации Троицкий собор получил восстановление фасада и куполов.

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