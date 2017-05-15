Полтавченко отказался высказать мнения по референдуму о судьбе Исаакия

Губернатор ответил народным избранникам Законодательного Собрания на вопросы о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Глава Петербурга Георгий Полтавченко ответил на обращение оппозиционных депутатов законодательного собрания. Народные избранники спрашивали губернатора о судьбе Исаакиевского собора и референдума о его передаче РПЦ.

- Напомню, что мы спрашивали губернатора, как именно он и правительство города намерены учесть мнение населения. И просили поддержать идею референдума, как самый лучший способ учесть это мнение, - прокомментировал ответ парламентарий Борис Вишневский на своей странице в Facebook.

Особенно важно, что из ответа Полтавченко следует, что заявки РПЦ на передачу собора РПЦ не поступала до сих пор. Губернатор, между тем, не высказал своего мнения о референдуме. Он сказал, что мнение населения будут учитывать путем анализа пубилкаций и выступлений в СМИ.

Ранее Piter.tv сообщал, что судьбу референдума по Исаакию ЗакС решит 17 мая. Вопрос о соборе включили в повестку заседания на ближайшую среду.