Завкафедрой СПбГУГА обокрала коллегу на 3,2 млн. рублей

Как стало известно 17 февраля, правоохранители завершили расследование дела по факту крупного мошенничества в одном из ВУЗов Северной столицы. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что завкафедрой в течение трех лет присваивала себе зарплату коллеги, которая не работала в учебном заведении, поскольку уехала на ПМЖ в Европу. Мертвая душа числилась в качестве сотрудника университета. Мошенница создавала видимость деятельности женщины и получала за нее зарплату. Всего завкафедрой обогатилась более, чем на 3,2 миллиона рублей. Естественно, дамочка не только присваивала себе чужие деньги, но и подделывала документы.
В данный момент хитрой заведующей предъявлено обвинение. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит тюремное заключение и крупный штраф. Предположительно, инцидент произошел в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. Об этом пишет Фонтанка, со ссылкой на МВД по региону.