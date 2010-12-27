Завкафедрой СПбГУГА обокрала коллегу на 3,2 млн. рублей

Мошенница из ВУЗа присваивала себе чужую зарплату. Женщина за три года получила более трех млн. руб. за мертвую душу.

Как стало известно 17 февраля, правоохранители завершили расследование дела по факту крупного мошенничества в одном из ВУЗов Северной столицы. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что завкафедрой в течение трех лет присваивала себе зарплату коллеги, которая не работала в учебном заведении, поскольку уехала на ПМЖ в Европу. Мертвая душа числилась в качестве сотрудника университета. Мошенница создавала видимость деятельности женщины и получала за нее зарплату. Всего завкафедрой обогатилась более, чем на 3,2 миллиона рублей. Естественно, дамочка не только присваивала себе чужие деньги, но и подделывала документы.

В данный момент хитрой заведующей предъявлено обвинение. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит тюремное заключение и крупный штраф. Предположительно, инцидент произошел в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. Об этом пишет Фонтанка, со ссылкой на МВД по региону.