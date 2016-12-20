Завершился ремонт набережной Фонтанки у площади Ломоносова

По данным "Фонтанки", в Петербурге ГК «Геоизол» завершила капремонт 150-метрового участка набережной Фонтанки напротив домов №№ 53-55. Работы у Обуховского моста продолжаются.

По данным КРТИ 13 июня, движение по отремонтированному участку было открыто накануне.



Напомним, что в марте 2016 года началась реконструкция стенки набережной. Контракт стоимостью 283 млн рублей был рассчитан до 30 ноября 2018 года, работы завершены досрочно.



Проведены дноуглубительные работы, устройство свайного основания новой конструкции стенки набережной, ее армирование, монтаж исторического камня, а также восстановление всей ширины проезжей части. Ранее «Геоизол» реставрировал участки набережной от дома №6 до Прачечного моста и от моста Белинского до дома №15.



На данный момент в ремонте находится отрезок от Обуховского моста до дома № 112, работы на нем ведет компания «Пилон».