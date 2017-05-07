Застройщик назвал первую версию причины обрушения школы в Мурино

Под завалом в строящейся школе погиб человек

Днем 7 мая 2017 года в Мурино частично обрушилось здание строящейся школы. Известно, что объект должны были сдать уже в 2017 году. По предварительным данным, крыша школы в посёлке Мурино Ленинградской области обвалилась из-за ошибки проектирования. Такую версию выдвинули представители компании-застройщика.

Как сообщается, представитель компании сообщила, что из здания строящейся школы успели вывести людей, однако без жертв не обошлось: погиб один человек.

По предварительным данным, обрушилась крыша в почти построенном здании спортзала. Под завалами погиб рабочий, спавший в автомобиле машинист компрессорной установки. Мужчина мог не услышать сигнала к эвакуации.

Кроме того, представители компании сообщили, что крыша почти достроенного спортивного зала перед обрушением "качалась минут десять".

Информация о происшествии уточняется. Сейчас сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы.

Видео: youtube