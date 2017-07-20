Застройщик ЖК "Лондон Парк" назвал незаконным арест квартир, принадлежащих дольщикам

Застройщик ЖК "Лондон Парк" считает, что арест судебными приставами квартир, которые принадлежат дольщикам, а не компании-должнику.

Застройщик ЖК "Лондон Парк" объявил свою позицию по решению судебных приставов, которые арестовали 575 квартир введенной первой очереди жилого комплекса. ООО "ЛП" называет действия УФССП незаконным и собирается опротестовать его в суде.

- Проданные квартиры уже переданы дольщикам и не должны попасть в опись арестованного имущества, так как являются имуществом дольщиков, а не должника. Эта позиция подтверждена сложившейся судебной практикой, - говорится в заявлении ЖК "Лондон Парк", опубликованном в их официальной группе ВКонтакте.

Также застройщик обращает внимание, что компания "Л1" предоставляла судебным приставам данные о непроданных квартирах. В подтверждение своих слов они опубликовали свое письмо с печатью ФССП по Петербургу. По словам "ЛП", эти данные были проигнорированы. Застройщик подчеркнул, что все получившие свои квартиры могут ими пользоваться.

Между тем дольщики продолжают переживать из-за своих квартир. Многие переживают, когда они получат в собственность квартиры, которые ждали около 10 лет.

Ранее Piter.tv сообщал, что приставы арестовали квартиры ЖК "Лондон Парк" из-за долгов дольщикам и городу. Арест был наложен на 575 квартир. Под санкциями оказались не только пустые квартиры, но и те, что принадлежат дольщикам. По заявлению ССП, это произошло из-за того, что компания "Л1" не предоставила данных о находящихся в собственности квартирах.

Фото: ВКонтакте / ТСЖ ЖК Лондон Парк СПб