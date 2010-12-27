Защитник "Ростова" может перейти в "Зенит"

По данным "Фонтанки", переговоры о переходе в «Зенит» защитника «Ростова» Дениса Терентьева вошли в фазу завершения. Переход может быть оформлен до конца дня 5 июня.

24-летний воспитанник Академии «Зенита» Тереньтев провел за петербургский клуб всего один матч. Затем два раза был в аренде в «Томи», в 2015 году подписал контракт с "Ростовом" и провел удачный сезон под руководством Курбана Бердыева, отличившись в еврокубках, а также в российском чемпионате.