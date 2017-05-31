Забавное видео из Воронежа: бобер показал утреннюю зарядку

В минувший вторник, 30 мая, сотрудники воронежского заповедника поделились с пользователями сети уникальными кадрами того, как бобер делает зарядку. Судя по всему, данный инцидент произошел около шести часов утра месяц назад.
Дело в том, что специалисты установили в заповеднике фотоловушки, дабы понять, как ведут себя животные в обычной жизни.
На кадрах можно заметить, как грызун сначала умывается и делает зарядку, после чего ныряет в воду.
Сами сотрудники заповедника объясняют, что не часто можно увидеть бобров при свете дня.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Владивостока: гигантский осьминог сбежал из океанариума. Двенадцатикилограммовый "кракен" сорвал крепление с сетки и выбрался из заточения, протиснувшись в щель.
Видео: группа вконтакте "Воронежский государственный заповедник"