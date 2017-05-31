Забавное видео из Воронежа: бобер показал утреннюю зарядку

Во время водных процедур грызун угодил в объектив фотоловушки. Сотрудники заповедника поделились с пользователями сети уникальными кадрами, на которых бобер делает зарядку.

В минувший вторник, 30 мая, сотрудники воронежского заповедника поделились с пользователями сети уникальными кадрами того, как бобер делает зарядку. Судя по всему, данный инцидент произошел около шести часов утра месяц назад.

Дело в том, что специалисты установили в заповеднике фотоловушки, дабы понять, как ведут себя животные в обычной жизни.

На кадрах можно заметить, как грызун сначала умывается и делает зарядку, после чего ныряет в воду.

Сами сотрудники заповедника объясняют, что не часто можно увидеть бобров при свете дня.

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Видео: группа вконтакте "Воронежский государственный заповедник"