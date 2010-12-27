Александр Сафонов: "серым" зарплатам в России нужен контроль по-итальянски

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что оценка Минфином "серых" зарплат в России в 10 триллионов рублей в год‍ не совсем достоверна, но близка к реальности.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. прокомментировал оценку Минфином "серых"зарплат в России в 10 триллионов рублей за год‍.



По словам эксперта, искоренить нелегальные зарплаты не удалось ни в одной стране мира (рынок нелегального труда в Германии составляет 7%, в РФ - 13%).



Специалист отметил, что причины существования нелегальных зарплат всего две: нехватка инвестиций для собственного развития и административные барьеры.



Чтобы бизнес смог спокойно существовать, кредиты должны быть не дороже 10% годовых, иначе предприниматель будет экономить на собственной структуре, в том числе и на зарплатах, рассуждает эксперт.



К сегодняшнему дню задолженность по зарплатам составляет менее 4 миллиардов, что значительно меньше результатов 1999 года - 100 миллиардов.



По словам специалиста, решать проблему нелегальных зарплат нужно посредством закона.



В пример России Александр Сафонов поставил Италию, где ведется жесткий контроль доходов и расходов.