На время ПМЭФ Петербургское шоссе закроют для грузовиков

На неделю закроют для грузовых автомобилей Петербургское шоссе. Причиной таких мер стал экономический форум, приводимый в Северной столице.

И вновь ограничения движения в Петербурге. На этот раз закрывают Петербургское шоссе в Пушкинском районе. Правда, эта мера касается только грузовых автомобилей. С понедельника, 29 мая, по понедельник, 5 июня, на участке шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта запрещено ездить грузовым машинам.

Водителям фур советуют объезжать участок по Московскому шоссе и кольцевой автодороге.

Причиной закрытия дороги стало проведение Петербургского международного экономического форума. Он пройдет в Северной стоилце с 1 по 3 июня. Ранее Piter.tv писал по теме:

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