Судьбу нового шоу Запашных предсказал кот

Недавно зрители на цирковой арене смогли увидеть новое шоу от знаменитых братьев, с очень таинственным названием - "Вещий сон".

Но мистическим у шоу оказалось не только имя. На пресс-конференции в петербургском музее сновидений, братьев ждал интересный сюрприз. Организаторы пригласили на мероприятие необычного гостя. Словно осьминог Пауль, который предсказывал не так давно футбольные матчи и этим своим действом потрясал весь мир, кот Коша должен был рассказать Запашным о повороте дел на их скорой премьере.

Милый котик, выбрав одну из бумажек с судьбой новой программы, предрек бы ее либо на успех, либо же на "забвение". Эдгара сразу же заинтересовало, почему же Коша должен все это делать, судя по виду животного, ему не очень -то хотелось играть в гадалок. Но циркача убедили, что Коша - друг, и ему безоглядно доверяют.

А на что все же указал своей мордочкой друг Еврошоу, и во что вылилась эта затея, смотрите в нашем мистическом репортаже с места событий.

Видео: Piter.Tv

Дарья Молчанова, Виталия Дубровская