Братьев Запашных в детстве пугал "Мойдодыр"

На пресс конференции, которая состоялась по-поводу скорой премьеры нового шоу цирка Аскольда и Эдгарда, знаменитые братья рассказали о своих страхах и снах.

Казалось бы, у тех, кто ежедневно входит в клетку к диким кошкам, при упоминании которых у некоторых людей стынет в жилах кровь, являются одними из самых бесстрашных людей на планете.

Но после того, как ведущий мероприятия все же спросил у дрессировщиков, “А чего вы боялись в детстве”, все присутствующие поняли, что и у Запашных были свои страхи, как и у всех обычных людей.

Аскольд и Эдгард считают, что страх - это естественная человеческая реакция и они, как цирковые артисты, просто учатся с этой реакцией работать. Борьба со страхами - это та же тренировка, то же оттачивание мастерства.

На вопрос ведущего первым взялся отвечать Эдгард, процитировав знаменитую сказку Корнея Чуковского, прибавив к стихам автора пару строчек своего сочинения: “Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и оконательно ломает неукрепившуюся детскую психику. И такое бывало в нашей жизни, когда все мы придумывали, но самое страшное, и я убедился в этом, самый страшный монстр тот, кого мы с вами не видим. Тот, который сидит в шкафу, тот, который за дверью. тот, который под кроватью - таких монстров мы все боялись”.

Потом, Эдгард признался, что с возрастом стало жить проще, и что касается, например, темы смой пресс-конференции, сны он свои не помнит. Будь-то, что-то пугающие или беззаботное - все образы улетучиваются, к счастью или к сожалению, с первыми минутами пробуждения.

А Аскольд про свой хит-парад ужасов во снах рассказал, что в детстве он видел очень странный и повторяющийся сон. “Я стоял на какой-то крыше, меня с большой скоростью сшибала Баба Яга, брала в руки и мы куда-то падали вместе. И этот сон повторялся, но слава Богу он не стал моей психотравмой”.

И хотя, ведьмочки теперь летают не во снах, а в постановках братьев, Аскольд говорит, что несмотря на то, что не считает их шоу-программы страшными, понимает, что всем не угодишь и кто-то в силу своей восприимчивости может все же испугаться даже таких образов. Но циркач подчеркивает, что некоторых персонажей надо показывать такими, какие они есть, ведь если не показывать зло, то как же объяснить, что такое плохо?

Видео: PiterTV

Дарья Молчанова, Виталия Левандовская