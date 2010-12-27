Замминистра Украины предложил ввести диктатуру в стране

Заместитель министра по делам беженцев Георгий Тука высказался в эфире телеканала NewsOne по поводу государственного строя на Украине. Чиновник заявил, что нужно менять существующий политический строй на диктатуру.

По его словам, нынешний государственный строй не в состоянии вывести страну из кризиса, также чиновник заявил, что он является сторонником более жестких мер, в частности, диктатуры.



Георгий Тука добавил, что демократия в стране - это просто "лапша на уши". Чиновник заключил, что нынешние "покупные" выборы вовсе не являются светлым будущим страны.