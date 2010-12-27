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В получении взятки подозревают замгубернатора Курской области
Сегодня, 18:18
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TretyakovaS
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В получении взятки подозревают замгубернатора Курской области

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5 июня пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова.

Зубков подозревается в получении взятки, а его соучастники в зависимости от роли каждого в посредничестве, дачи взятки и в пособничестве в даче взятки.

"По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений", – говорится в сообщении следователей.

В данный момент ведется следствие, направленное на установление всех обстоятельств преступления, добавляют в СК России.
Ряд СМИ со ссылкой на администрацию Курской области сообщают, что Зукбков задержан.

Теги: взятка , зубков , курская область
Категории: Новости России

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