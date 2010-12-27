Закон, позволяющий беременным убивать, случайно одобрили в Америке

В американском штате Нью-Гэмпшир нечаянно разрешили беременным убийства

В американском штате Нью-Гэмпшир республиканцы случайно одобрили законопроект, позволяющий совершать убийства без всяких последствий. Расплывчатость одной из формулировок законопроекта привлекла внимание политиков слишком поздно.

По закону штата аборт после 20-й недели беременности приравнивается к убийству – «убийство плода». В новом документе планировалось смягчить наказание для женщин за аборт, сделав определенные исключения. Однако из-за нелепого изложения поправок получилось так, что женщина может избежать наказания не только за аборт, но и за любое убийство. Закон бы мог вступить в силу, если бы спустя неделю на неточности в формулировках не обратили внимание отдельные конгрессмены и сенаторы.

На настоящий момент законодатели Нью-Гэмпшира исправили ошибки в тексте документа. Он подан на подпись губернатору штата. Законопроект, если будет подписан губернатором, вступит в силу 1 января 2018 года.