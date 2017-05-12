Судьбу референдума по Исаакию ЗакС решит 17 мая

Вопрос о референдуме по судьбе Исаакиевского собора обсудят в Законодательном собрании Петербурга в среду. 17 мая.

Депутаты Законодательного собрания в среду, 17 мая, рассмотрят по существу вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Эту тему включили в повестку заседания парламента. За это проголосовало большинство членов комитета по законодательству.

Информацию о внесении обсуждения голосования в повестку заседания подтвердил глава комитета Денис Четырбок ТАСС.

Оппозиционные парламентарии Законодательного Собрания несколько раз пытались внести вопрос о народном голосовании. Однако все их попытки не увенчивались успехом. Депутаты ЗакСа снова отказались обсудить вопрос референдума по Исаакию.

Из-за разразившегося вокруг собора скандала со своей должности ушел его директор Николай Буров .Ранее Piter.tv сообщал, что решение о кандидатуре нового директора Исаакиевского собора примет губернатор.