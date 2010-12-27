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ЗакС на стороне "закона-пустышки" о поддержке гаражников
Сегодня, 15:49
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Shdaria
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ЗакС на стороне "закона-пустышки" о поддержке гаражников

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В ЗакСе поддержали законопроект Елены Раховой о поддержке владельцев снесенных гаражей.

 ЗакС Петербурге поддержало законопроект депутата Елены Раховой о поддержке владельцев снесённых гаражей на заседании 28 июня. Ранее документ, разрешающий правовую неопределённость, предлагала Оксана Дмитриева, но на ее предложение ответили отказом.

В законопроекте говорится о том, что гаражники имеют право на компенсацию за снесённую собственность. Но стоит заметить, в законе не учтены ситуации с передачей земли без расторжения договора аренды. Результатом правовой неопределённости стал отказ инвестора и города выплатить компенсации за гаражи, идущие под снос на Малой Бухарестской улице.

Законопроект Дмитриевой ("Партия Роста") на прошлом заседании не внесли в повестку, так как выяснилось, что дублирующий документ написала Рахова (ЕР), а по регламенту в этом случае законопроекты должны рассматриваться вместе. 

28 июня Рахова внесла в повестку новый законопроект. Оказывается, профильная комиссия по социальной политике уже собралась заочно и поддержала документ коллеги из "Единой России".
 
Борис Вишневский сообщил ("Яблоко"), во втором законопроекте Раховой предлагается внести изменения только в преамбулу, которая не имеет той юридической силы, как описывается в тексте закона.
 
"Это юридическая пустышка", – заявил депутат, добавив, что никаких выплат после вступления в силу его в таком виде гаражники не получат.
 
По итогу на заседании за законопроект Раховой проголосовали 42 депутата, а за законопроект Дмитриевой – 9 человек.
 
Фото: ЗакС
Теги: в поддержку гаражников , гаражники , закон-пустышка , законопроект , закс , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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