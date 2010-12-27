ЗакС на стороне "закона-пустышки" о поддержке гаражников

В ЗакСе поддержали законопроект Елены Раховой о поддержке владельцев снесенных гаражей.

ЗакС Петербурге поддержало законопроект депутата Елены Раховой о поддержке владельцев снесённых гаражей на заседании 28 июня. Ранее документ, разрешающий правовую неопределённость, предлагала Оксана Дмитриева, но на ее предложение ответили отказом.

В законопроекте говорится о том, что гаражники имеют право на компенсацию за снесённую собственность. Но стоит заметить, в законе не учтены ситуации с передачей земли без расторжения договора аренды. Результатом правовой неопределённости стал отказ инвестора и города выплатить компенсации за гаражи, идущие под снос на Малой Бухарестской улице.

Законопроект Дмитриевой ("Партия Роста") на прошлом заседании не внесли в повестку, так как выяснилось, что дублирующий документ написала Рахова (ЕР), а по регламенту в этом случае законопроекты должны рассматриваться вместе.

28 июня Рахова внесла в повестку новый законопроект. Оказывается, профильная комиссия по социальной политике уже собралась заочно и поддержала документ коллеги из "Единой России".