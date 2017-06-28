ЗакС все-таки рассмотрел, но отклонил документы о референдуме по статусу Исаакия

В среду, 28 июня, законодательное собрание Петербурга все-таки рассмотрело вопрос о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора. Этот вопрос попал на обсуждение только с четвертого раза. Правда, документы были отклонены. За отказ проголосовало 38 человек, поддержали инициативу только десять депутатов.
Оппозиционные депутаты предлагали спросить горожан об их согласии сохранить за зданиями музея-памятника "Исаакиевский собор" музейного статуса при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов.
Парламентское большинство и юристы ЗакСа сочли неокторые формулировки неточными и не прописанными в законах. Депутат от "Яблока" Михаил Амосов отметил "Фонтанке", что юристы занимаются казуистикой.