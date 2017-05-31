Депутаты ЗакСа обиделись на формулировку запроса о слиянии больниц для ветеранов

На заседании Законодательного собрания произошел спор между депутатом Оксаной Дмитриевой от "Партии Роста" и представителями "Единой России".

На заседании Законодательного собрания в среду, 31 мая, обсуждался депутатский запрос представительницы "Партии Роста" Оксаны Дмитриевой. Народный избранник просила рассмотреть вопрос о целесообразности слияния госпиталя ветеранов войны, а также 46 и 23 больниц в единый центр оказания помощи ветеранам.

В тексте запроса Дмитриева подчеркивала, что блокадники против объединения, хотя им обещают повышение качества обслуживания. Она также отметила, что в Смольном ей не предоставили расчетов о том, где будут лечиться бывшие пациенты объединяемых больниц.

Но больше всего внимания вызвало заявление Дмитриевой о том, что объединение поддержали участники партии "Единая Россия". В ответе на ее запрос было сказано, что вопрос обсудили на выездном заседании комиссии по соцполитике и здравоохранению регионального отделения партии власти.

Представители "Единой России" обвинили коллегу в передергивании фактов. При этом они сказали, что выступают против слияния, но из-за обидных формулировок поддерживать запрос не станут. В итоге за документ проголосовало девять из 50 депутатов.