Депутаты нашли "глупейшие ошибки" в исполнении бюджета Петербурга в 2016, но одобрили отчет о нем

В законодательном собрании утвердили отчет об исполнении городского бюджета за 2016 год. Некоторые депутаты нашли в нем "глупейшие ошибки", что не помешало одобрению документа.

На заседании законодательного собрания Северной столицы в среду, 21 июня, утвердили отчет об исполнении городского бюджета в 2016 году. Проект депутатам представлял вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Руководитель фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева заявила, что Смольный некомпетентен в управлении казной. Она обратила внимание на масштабы прокрутки бюджета через депозиты банков. Также политик рассказала о том, куда пошли сэкономленные в прошлом году деньги. 10 миллиардов направили на чемпионат мира по футболу, а 4,2 миллиарда пошли на ЗСД. Дмитриевой показалось, что бюджет города стал менее социальным, чем Смольный обещал при его формировании. Она назвала это "глупейшими ошибками".

Депутат Борис Вишневский отказался поддерживать проект из-за того, что парламентариям до сих пор не показали текст соглашения между Смольным и концессионером Западного скоростного диаметра. Также ему не понравилось, что власти города направляют много денег на строительство станции метро "Новокрестовская", затормаживая другие.

Доходная часть бюджета 2016 года составила 476,7 миллиардов рублей, а расходная – 496,5 миллиарда рублей. При этом Адресная инвестиционная программа оказалась исполнена на 90,9%.