В Петербурге планируют запретить продажу "вейпа" несовершеннолетним".

В Петербурге разработан проект парламентским комитетом по законодательству о запрете продажи "вейпов" несовершеннолетним. Предположительно документ рассмотрят в осеннюю сессию ЗакСа.

Согласно разработанному проекту, максимальный штраф для нарушителей составит 50 тыс. рублей.

"Порой подростки сами не осознают, какой опасности себя подвергают. При употреблении „вейпа“ несовершеннолетний сам может регулировать количество поступающего никотина, его высокие дозы могут вызвать настоящую зависимость. По сути это тренировка курения", - поясняет глава комитета по законодательству Денис Четырбок.