Загоревшийся мусор стал причиной массовой эвакуации в ТЦ "Норд"

Сегодня утром, 24 декабря служба охраны торгового центра "Норд" эвакуировала около 100 посетителей, чтобы уберечь их от начавшегося пожара

Причиной возгорания, как утверждает первоисточник, неизвестна . Однако, был обнаружен очаг возгорания — небольшое количество мусора возле эвакуационного выхода на последнем этаже.

Однако, служба охраны торгового комплекса сработали идеально. При первом же сигнале пожарной тревоги сотрудники ТЦ начали срочную эвакуацию в районе 11 часов утра. В итоге на улицу вывели более 100 человек: посетителей и сотрудников магазинов. На место инцидента прибыло несколько нарядов пожарных машин.

С возникшим пожаром удалось справиться самостоятельно – пламя потушили охранники петербургского торгового центра "Норд".



Видео: Piter.TV