Загоревшийся мусор стал причиной массовой эвакуации в ТЦ "Норд"

Причиной возгорания, как утверждает первоисточник, неизвестна. Однако, был обнаружен очаг возгорания — небольшое количество мусора возле эвакуационного выхода на последнем этаже.
Однако, служба охраны торгового комплекса сработали идеально. При первом же сигнале пожарной тревоги сотрудники ТЦ начали срочную эвакуацию в районе 11 часов утра. В итоге на улицу вывели более 100 человек: посетителей и сотрудников магазинов. На место инцидента прибыло несколько нарядов пожарных машин.
С возникшим пожаром удалось справиться самостоятельно – пламя потушили охранники петербургского торгового центра "Норд".
Видео: Piter.TV
Видео: Piter.TV