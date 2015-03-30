Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 14:58
0
Nutshell
5
Код вставки плеера

Загоревшийся мусор стал причиной массовой эвакуации в ТЦ "Норд"

0
 
 

Сегодня утром, 24 декабря служба охраны торгового центра "Норд" эвакуировала около 100 посетителей, чтобы уберечь их от начавшегося пожара

Причиной возгорания, как утверждает первоисточник, неизвестна. Однако, был обнаружен очаг возгорания — небольшое количество мусора возле эвакуационного выхода на последнем этаже.
 
Однако, служба охраны торгового комплекса сработали идеально. При первом же сигнале пожарной тревоги сотрудники ТЦ начали срочную эвакуацию в районе 11 часов утра. В итоге на улицу вывели более 100 человек: посетителей и сотрудников магазинов. На место инцидента прибыло несколько нарядов пожарных машин.
 
С возникшим пожаром удалось справиться самостоятельно – пламя потушили охранники петербургского торгового центра "Норд".

Видео: Piter.TV
 
Теги: воспламенился мусор , начался пожар , норд , торговый центр норд , эвакуировали
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5