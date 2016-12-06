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Загорелый «кавказец» обокрал квартиру издателя в Приморском районе
Сегодня, 11:04
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TretyakovaS
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Загорелый «кавказец» обокрал квартиру издателя в Приморском районе

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В Приморском районе злоумышленник обокрал квартиру директора издательства."Домушник"украл полмиллиона рублей и 100 тысяч наличными.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", в квартиру 61-летнего директора издательства в Приморском районе вор проник 22 июня днем, подобрав отмычки к двум замкам входной двери. В результате такого "визита" пропали 100 тысяч рублей наличными, а также ювелирные украшения общей стоимостью полмиллиона рублей.

"Трофеями" вора стали четыре пары золотых сережек,, 11 колец, пять цепочек, семь кулонов, два браслета из золота, пара часов и серебряные изделия.

Дочь предпринимателя видела подозреваемого. По ее словам, это был «загорелый кавказец» 35-40 лет, в голубом джинсовом костюме.

Теги: кража , происшествия
Категории: Новости СПб

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