Загадочное видео всполошило и напугало пользователей интернета

Нашлись те, которые считают, что это нашествие НЛО

На быстро распространяющемся в интернете видеоролике запечатлена необычная крутящаяся огромная сфера из облаков.

Многие пользователи сошлись во мнении, что это обычный, к тому же низкопробный монтаж. "Монтаж! Видно же что это вид земли из космоса с измененным наклоном оси вращения. Если внимательно смотреть, то вы увидите сначала Австралию потом Африку, а потом Южную Америку", - пишет один из них.

Нашлись и те, которые посчитали это явление и нашествием НЛО внеземных цивилизаций. Но так или иначе картинка на видео выглядит впечатляюще красиво.

Напомним, Piter.TV публиковал видео, на котором очевидец снял неопознанный летающий объект над Краснодаром.

Видео: YouTube/Yatta Yot