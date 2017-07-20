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Загадочное видео всполошило и напугало пользователей интернета

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Нашлись те, которые считают, что это нашествие НЛО

На быстро распространяющемся в интернете видеоролике запечатлена необычная крутящаяся огромная сфера из облаков.

Многие пользователи сошлись во мнении, что это обычный, к тому же низкопробный монтаж. "Монтаж! Видно же что это вид земли из космоса с измененным наклоном оси вращения. Если внимательно смотреть, то вы увидите сначала Австралию потом Африку, а потом Южную Америку", - пишет один из них.

Нашлись и те, которые посчитали это явление и нашествием НЛО внеземных цивилизаций. Но так или иначе картинка на видео выглядит впечатляюще красиво.

Напомним, Piter.TV публиковал видео, на котором очевидец снял неопознанный летающий объект над Краснодаром.

 

Видео: YouTube/Yatta Yot

 

Теги: космос , мировые новости , необычное , неопознанное видео , нло
Категории: Инновации Мировые новости Лента новостей

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