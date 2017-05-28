Загадочное видео из Техаса: Несколько НЛО заряжались в грозовом фронте

В сети появилось необычное видео, авторы которого утверждают, что запечатлели несколько НЛО, которые заряжались от грозы

Опубликованное видео было снято во время сильной грозы 24 мая 2017 года в штате Техас камерой наблюдения на одном из зданий.

В интернете неоднократно появлялись сведения, что грозовые облака притягивают НЛО. Уфологи со всего света утверждают, что таким образом летающие объекты подзаряжаются.

На опубликованном видео можно увидеть в левой части экрана несколько темных объектов. Их особенно хорошо заметно во время вспышек молнии. А во второй половине видео от грозового облака после очередного разряда вылетает светящийся объект и, описав дугу, исчезает в облаках в левой части экрана.

Видео: YouTube/Svetlana-krm Krm