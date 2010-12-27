Загадочный утопленник из Ладоги оказался рыбаком

Полиция и МЧС установили личность несчастного утопленника, тело которого обнаружили на берегу Ладожского озера.

Еще 7 июля неподалеку от поселка Коровкино местные жители обнаружили труп утопленника. Тело человека, одетого в черный спортивный костюм с желтыми полосками, плавало неподалеку от берега в сторону поселка Вороново. Как стало известно изданию "ПолитЭксперт", за выходные силовики смогли установить личность загадочного человека.

После долгих опросов местных жителей и анализа базы данных о пропавших без вести, правоохранители установили истину. Утопленник оказался жителем Санкт-Петербурга. Мужчина увлекался рыбалкой, однако в один из своих походов на природу так и не вернулся домой. Причину смерти рыбака в ближайшее время установит экспертиза. Пока что основной версией полиции является несчастный случай.