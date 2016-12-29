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Загадали желание у золотой рыбки: якутские рыбаки научили прыгать автомобиль — видео

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Накануне в социальных сетях и видеохостинге YouTube появилось видео о том, как в Якутии мужчины совершили умопомрачительный автомобильный трюк с риском для жизни, как минимум — автомобиля

Насколько стало известно, якутские рыбаки в охотничьем азарте заехали далеко на лёд, а когда вдруг решили вернуться обратно, обнаружили, что на пути между ними и домом "выросла" неожиданная преграда. Лёд треснул, вследствие чего появился значительный разлом, через который не мог проехать их микроавтобус.

Но если женщины в России и в хату горячую войдут, и коня на скаку остановят, чего стоит ожидать от мужчин? Как минимум, смекалки. Предприимчивый водитель не растерялся, решил взять значительный разгон и перепрыгнуть через образовавшийся ров с водой. И ведь перепрыгнул-таки!

 
Видео: Instagram, crimyakutia_ru 
Теги: автомобиль перепрыгнул , перепрыгнул разлом , рыбаки , якутия , якутские рыбаки
Категории: Новости России Лента новостей ДТП Происшествия Смешное Видео

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