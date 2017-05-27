МВД: Задержанный в Москве мальчик сам рассказал полиции, что попрошайничает‍

В полиции прокомментировали задержание ребенка на Воздвиженке в Москве

В МВД прокомментировали скандальный эпизод с задержанием в центре Москвы десятилетнего ребенка, который декламировал отрывки из "Гамлета", стоя посреди улицы; по словам источника в московских правоохранительных органах, мальчик сам признался в том, что занимался на Арбате попрошайничеством.

«26 мая 2017 года около 19.40 сотрудники полиции на ул. Воздвиженка обнаружили 10-летнего ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей», — говорится в сообщении МВД.

Ранее в Сети появилась видеозапись задержания ребенка сотрудниками полиции.

Полицейские подтвердили, что на отца ребенка составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка; об аннулировании протокола, о котором рассказали адвокаты отца мальчика, в сообщении речи не идет.

СК начал проверку действий полицейских, а параллельно с этим – проверку мачехи мальчика. Действия женщины будут проверять на насилие в отношении полицейского.

«Изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — говорится в пресс-релизе СК.

Видео: youtube