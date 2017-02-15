Задержание тяжело раненого участника налета на инкассаторов попало на видео

В Москве задержан участник кровавого нападения на инкассаторов у "Почты России".

Бойцы Росгвардии задержали одного из трех подозреваемых в нападении на московских инкасаторов. На кадрах видно, что мужчина не ожидал увидеть в квартире оперативную группу, однако сопротивления при захвате он не оказал. У предполагаемого налетчика обнаружено ранение, у него забинтована спина.

Напомним, налет на инкассаторов ФГУП «Главный центр спецсвязи» произошел 14 февраля на улице Римского-Корсакова у дома номер 8 на севере столицы в районе Отрадное. Вооруженные неизвестные напали на автомобиль инкассации во время его остановки. Один из участников был убит во время перестрелки, еще один несколько ранен. Так же получил ранение и один из инкассаторов. Однако похитить сумку с деньгами нападающим не удалось. Был введен план «Перехват».

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Видео: 360tv.ru