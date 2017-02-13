Видео: неизвестный устроил погоню со стрельбой на Приморском шоссе

В Приморском районе правоохранители попытались задержать нарушителя в легковушке. Такое положение дел его явно не устроило, и он поспешил скрыться от полицейских. Началась самая настоящая погоня со стрельбой.

Сегодня, 13 февраля, на Приморском шоссе в 12:40 на глазах у десятка свидетелей неизвестный устроил погоню с правоохранителями. Сотрудники ДПС попытались задержать подозреваемого, однако он решил, что лучше скроется с места происшествия. Его дерзкий поступок попал на видео.

На кадрах можно заметить, как к легковушке на дороге подошли несколько сотрудников полиции. Некоторое время они беседовали с находившимися в салоне автомобиля людьми. Затем, резко и неожиданно водитель машины дал по газам и поспешил уехать подальше от этого злачного места. Правоохранители, явно не ожидая такой реакции, даже упали на дорогу от столь внезапного рывка, после чего побежали к собственным автомобилям и устремились вслед за легковушкой. По словам очевидцев, были слышны выстрелы.