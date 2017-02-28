В Петербурге накрыли банду кавказцев, грабивших микрофинансовые организации

Полиции удалось задержать троих выходцев с Северного Кавказа, которых подозревают в серии вооруженных налетов на офисы финансово-кредитных организаций.

Полиция Северной столицы задержала троих участников преступной группы, которая занималась налетами на микрофинансовые организации.

Правоохранительные органы вышли на банду, когда они готовили очередной налет. Новой целью троих мужчин должна была стать контора на проспекте Славы. Задержанные оказались уроженцами Северного Кавказа примерно одного возраста: 29, 32 и 33 лет. У подозреваемых нашли травматическое оружие.

Служителям закона уже удалось изобличить мужчин в трех нападениях на офисы кредитных учреждений. Общий ущерб от налетов составил 850 тысяч рублей.

По факту их преступлений возбудили три уголовных дела. Двух подозреваемых заключили под стражу, одного задержали. Сейчас полиция занимается выяснением подробностей. Возможно, злоумышленники причастны и к другим преступлениям.

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