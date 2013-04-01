Петербуржца задержали за полный ненависти к полиции пост в соцсети

Подозреваемого в разжигании ненависти задержали. Расследование его уголовного дела продолжается.

В Петербурге правоохранители задержали 43-летнего жителя. Мужчину обвиняют в возбуждении ненависти к полицейским. Следственный комитет возбудил уголовное дело на него. Расследование дела идет полным ходом.

По полицейским материалам, мужчина в январе 2015 года попросил свою знакомую разместить в сообществе с социальной сети "ВКонтакте" пост с текстом. Проблема как раз оказалась в его содержании. В публикации были высказывания, которые призывали ненавидеть полицейских. Администратор группы заявляет, что не знала о преступных намерениях знакомого.

Подозреваемого задержали. Сейчас служители законы подбирают для него меру пресечения. Скоро ему предъявят обвинения.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", подозреваемый уже имел проблемы с законом. В 2010 году его судили за подготовку теракта в Новгородской области. Он планировал взорвать стену местного кремля. В его доме нашли самодельные бомбы и экстремистские материалы.