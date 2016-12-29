Задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы

В Красногвардейском районе изнасиловали восьмиклассницу

По подозрению в изнасиловании 13-летней восьмиклассницы в Петербурге задержали 33-летнего мужчину. Предполагаемого насильника начали искать после того, как в полицию Красногвардейского района обратилась 45-летняя гражданка Украины.

Женщина сообщила правоохранителям, что изнасиловать 13-летнюю девочку пытался неизвестный мужчина. Случилось это 5 декабря 2017 года. По словам заявительницы, произошел инцидент в квартире, где женщина живет с дочкой.

В полиции приняли заявление и начали проверку по факту происшествия. Материалы направлены в Следственный комитет.

Спустя сутки после подачи заявления подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней девочкой задержали,

Видео: из архива