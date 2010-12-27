Отчим-извращенец из Петербурга два года приставал к малолетнему пасынку

В Петербурге 37-летнего мужчину подозревают в неоднократных половых контактах с маленьким пасынком.

В Санкт-Петербурге полиция задержала еще одного молодого мужчину, подозреваемого в педофилии. На этот раз речь идет о весьма серьезных обвинениях: 37-летнего петербуржца подозревают в половых контактах с 5-летним пасынком. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на показания биологического отца мальчика. Мужчина рассказал полиции, что новый сожитель его бывшей супруги ведет крайне опасный образ жизни. Якобы с весны 2014-го года по август 2016-го он неоднократно позволял себе "насильственные действия сексуального характера" в отношении мальчика. Развратные игрища проходили в квартире на проспекте Стачек при полном попустительстве матери.

Судя по всему, мальчик не выдержал этих издевательств и рассказал обо всем отцу. Однако полиции придется проверить и версию ложного доноса: все-таки биологический отец мог захотеть испортить жизнь новому избраннику бывшей супруги из банальной ревности. В данный момент подозреваемый задержан, однако его вина не доказана.

Ранее мы писали, что в Петербурге педофил, сидя в СИЗО, развращал школьниц в Сети.