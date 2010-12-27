За взятку: стало известно, за что задержали главу приставов Московского района

В СК РФ объяснили, с чем связаны обыски в Московском районном отделе судебных приставов.

В Петербурге задержана глава УФССП по Московскому району Инесса Кулигина. Ее подозревают в получении взятки в 25 000 рублей от частного лица. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник В СК РФ. По данным ведомства, женщина-пристав получила взятку за ускоренное взыскание долга по договору займа в пользу "взяткодателя". Передача денег якобы случилась еще 16 декабря прямо на территории районного отделения судебных приставов на улице Коли Томчака. За столь скромную сумму мужчине пообещали, что он получил задолженность и проценты благодаря качественной и оперативной работе приставов.

Судя по всему, именно с делом Инессы Кулигиной связаны обыски в Московском районном отделе судебных приставов, которые прошли на Коли Томчака утром, 16 мая. Тогда мы писали, что в конторе судебных приставов Московского района проходят обыски.