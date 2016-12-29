За вечер в Петербурге сбили двух пешеходов

За несколько часов на Партизана Германа и на Пяти Углах сбили двух человек

За вечер среды, 11 января 2017 года, в разных районах Петербурга от автомобилей пострадали два пешехода. Оба выжили, однако без травм не обошлось.

Около половины восьмого часа вечера на улице Партизана Германа "Матиз" сбил женщину вне зоны пешеходного перехода. Женщина сильно пострадала, с места происшествия ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщается, что потерпевшей семьдесят лет.

О другом происшествии рассказали подписчики сообщества spb_today.

– На Владимирском проспекте таксист сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешеход жив, сидит у тротуара на ПЧ. Много людей помогает, – рассказал один из свидетелей происшествия.

По факту обоих происшествий проводится проверка.

Фото: spb_today

Видео: из архива