За вечер в Петербурге разбились три человека, двое погибли

В разных районах Петербурга трое мужчин выпали из окон многоэтажных домов

За вторую половину дня понедельника, 22 мая 2017 года, в разных районах Петербурга по разным причинам с высоты сорвались три человека. Двоих из них спасти не удалось – люди погибли.

Как сообщается. около шести часов вечера при проведении строительных работ на высоте шестого этажа в доме на Двинской улице с высоты сорвался и погиб молодой рабочий из Узбекистана. Мужчина погиб на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

Примерно в то же время на Серпуховской улице произошел подобный инцидент. Там мужчина примерно тридцати лет на вид выпал со второго этажа. Мужчина остался жив, его госпитализировали в реанимационное отделение одной из городских больниц. Пострадавший был в сознании, однако не смог назвать своего имени, а также объяснить, при каких обстоятельствах он упал с высоты.

Ещё одного жителя Петербурга после падения с высоты на Новгородской улице госпитализировали, но спасти его жизнь не смогли. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и обстоятельства гибели мужчины лет 47-ми на вид. Пока известно, что около девяти часов вечера он выпал из окна третьего этажа дома №3 по Новгородской улице.

Видео: архив