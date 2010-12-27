В Петербурге задержали мужчин стрелявших из самодельного оружия

В Петербурге 20 мая задержали двоих молодых людей. Они стреляли из машины "Нива" на Василеостровском из самодельного пистолета.

В Петербурге задержали двух парней стрелявших из самодельного оружия.

20 мая на Василеостровском ночью раздался звонок в полицию с сообщением, что у дома 82 по 15-й линии В.О. двое неизвестных стреляют из машины "Нива". Через 30 минут сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей.

Как оказалось, в салоне машины находилось двое мужчин, кроме того одного из них судили в 2016 году за незаконное хранение и изготовление оружия. У него отобрали пистолет с магазином, два газовых баллончика и нож. Также, в "Ниве" были найдены 4 гильзы.

Пистолет оказался самодельным, он был изготовлен с использованием деталей сигнального пистолета MP-371, он может стрелять холостыми и подкалиберными патронами. Изъятые 9-мм боеприпасы предназначались для травматического оружия.