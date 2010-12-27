За склонение детей к суицидам предложили давать до 15 лет тюрьмы

В Госдуме поддерживают ужесточение наказания за склонение к суициду

17 июля в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает сажать на срок до 15 лет наказание за склонение к суициду, повлекшее смерть двух и более лиц. Первое чтение может состояться уже 19 июля.

В пояснительной записке авторы законопроекта напомнили, что ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения в части противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

В детском комитете Государственной думы Российской Федерации поддержали законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за склонение к суициду.