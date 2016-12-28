За ночь в Петербурге сгорели шесть автомобилей

Спасатели тушили два автомобильных пожара в разных районах города

За ночь в среду, 28 декабря, в разных районах Петербурга сгорели сразу шесть припаркованных автомобилей. Спасателям пришлось дважды выезжать на тушение - в Колпино, на Павловскую улицу, и на проспект Металлистов. Сообщается, что люди не пострадали.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о пожаре на Павловской улице в Колпино поступил в четыре часа утра. Тушить его выезжали два пожарных расчета. Огонь с загоревшегося "Пежо", который выгорел дотла, перекинулся на стоявшие рядом "Шевроле" и еще один "Пежо". Справиться с огнем удалось к пяти часам утра.

Часом ранее, около трех ночи, спасателей вызвали на проспект Металлистов, где горели еще три иномарки - у дома №111 загорелся "Мерседес", огонь полыхавшего автомобиля повредил два стоявших рядом авто, Renault и Volkswagen.

Видео: архив