За неделю сразу 600 петербуржцев пострадали от укусов клещей

Клещи вместе с петербуржцами отметили начало настоящей весны и сезона шашлыков. За неделю не менее 600 горожан стали жертвами опасных насекомых.

В Петербурге участились жалобы горожан на присасывание клещей. Только за прошедшую неделю к врачам обратились 600 петербуржцев, которые пострадали от мелких кровососов. В 6 случаях медики диагностировали заражение клещевым боррелиозом, среди жертв оказался и 1 ребенок. Напряженная ситуация наблюдается и в Ленинградской области, где за неделю клещи укусили 369 граждан. Проблемы с нашествием насекомых также наблюдаются в соседних Новгородской и Псковской областях.

Отметим, что за весь весенний период жертвами клещей в Петербурге уже стали 1112 горожан. Чаще всего это люди, которые выехали за город на шашлыки или пикник, а также любители погулять в шортах и легкой обуви по паркам Северной столицы.

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