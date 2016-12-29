За выходные в Петербурге выпало 13 сантиметров снега

Дорожники счистили с улиц более 60 тысяч кубометров снега только за минувшую неделю. А всего с начала зимы – 1,3 миллиона кубометров.

Зима дает о себе знать в Северной столице. Минувшие выходные оказались достаточно снежными. По данным Комитета по благоустройству, с 13 по 15 января в городе выпало 13 сантиметров снега. Всего же за прошлую неделю дорожники счистили и вывезли 60 тысяч кубометров снега.

В оперативном режиме борцы с непогодой вышли на прометание улиц и дорог, чтобы избежать гололеда и многочисленных аварий. Технику на дороги города пустили уступом, чтобы не собирались заторы из-за снежных заносов. Сегодня на дорогах и тротуарах работают 800 машин и более тысячи дворников.

Зимний сезон оказался очень снежным, так как еще в ноябре в городе выпало аномально много снега. С начала снегопадов в Петербурге на землю легло 140 сантиметров снега. Если бы не постоянные перепады температуры, то в сугробах могли бы тонуть дети. Всего из города вывезли 1,3 миллиона кубометров осадков.

Работы по вывозу снега из города продолжаются. В основном их ведут в ночное время. Очень скользкие участки тротуаров обрабатывают песко-соляной смесью.

Видео: Youtube / glavmex.ru