Болельщики Кубка конфедераций за неделю выбросили 450 кубометров мусора

Болельщики после матчей Кубка конфедераций оставили почти 450 кубометров мусора. Только после открытия вывезли 180 кубометров отходов. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.
После матча в субботу, 24 июня, прилегающие к стадиону на Крестовском территории убирали 200 человек. Они занимались сбором отходов до и после проведения матча. Когда игра закончилась, дороги и тротуары промыли с использованием шампуня. И к трем часам ночи территория была убрана.
По рекомендации оргкомитета ФИФА мусор на матчах собирали в контейнеры для перерабатываемого и неперерабатываемого мусора. Собранный пластик, алюминий, стекло и бумагу направили на предприятие по переработке.
Специальные мусорные контейнеры установили на всех основных маршрутах болельщиков: Северной и Южной дорогах, Рюхиной улице, Футбольной площади. Всего появилось 68 контейнеров в 30 разных точках. А на стадионе мусор собирали в 96 контейнеров по 1,1 кубометра каждый.