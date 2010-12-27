Болельщики Кубка конфедераций за неделю выбросили 450 кубометров мусора

После проведение матчей Кубка конфедераций в Петербурге собрали и вывезли 450 кубометров мусора. Отходы собирают по рекомендованной ФИФА методологии.

Болельщики после матчей Кубка конфедераций оставили почти 450 кубометров мусора. Только после открытия вывезли 180 кубометров отходов. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

После матча в субботу, 24 июня, прилегающие к стадиону на Крестовском территории убирали 200 человек. Они занимались сбором отходов до и после проведения матча. Когда игра закончилась, дороги и тротуары промыли с использованием шампуня. И к трем часам ночи территория была убрана.

По рекомендации оргкомитета ФИФА мусор на матчах собирали в контейнеры для перерабатываемого и неперерабатываемого мусора. Собранный пластик, алюминий, стекло и бумагу направили на предприятие по переработке.

Специальные мусорные контейнеры установили на всех основных маршрутах болельщиков: Северной и Южной дорогах, Рюхиной улице, Футбольной площади. Всего появилось 68 контейнеров в 30 разных точках. А на стадионе мусор собирали в 96 контейнеров по 1,1 кубометра каждый.