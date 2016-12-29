За кражу якутского бриллианта мужчина получил четыре года

В петербургском суде вынесли обвинительный приговор по делу о преступлении годичной давности: в декабре 2015-го мужчина похитил из ювелирного магазина якутский ограненный бриллиант огранки "Принцесса" размером в 1,5 карата.

Несмотря на относительно небольшой размер камня, мужчина получил четыре года колонии особого режима. Отмечается, что ранее подсудимый уже бывал осужден за совершение особо тяжких преступлений.

С учетом мнения государственного обвинения, а также отягчающих вину обстоятельств, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание на 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Также осужденному предстоит выплатить 950 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости похищенного бриллианта.

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